МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растёт по индексам Мосбиржи и РТС после начала торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск понедельника поднимается на 0,32%, до 2861,41 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,71%, до 1156,19 пункта.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает в то же время на 1,5%, до 39,86 доллара за баррель.

На самом старте торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,28%, РТС – на 0,39%.