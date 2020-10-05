МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.38 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,77% — до 4,89 доллара, "Новатэка" — на 0,37%, до 136,2 доллара, "Лукойла" — на 1,31%, до 56,39 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,46% — до 4,3 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,71%, до 18,51 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снижалась на 0,04% — до 24,09 доллара, "Северстали" — на 0,05%, до 12,78 доллара, НЛМК — росла на 0,18%, до 22,16 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,67% — до 0,82 доллара, Сбербанка — на 1,3%, до 10,75 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,29%, до 25,57 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,94%, до 5,92 доллара, "Ленты" — на 0,86%, до 2,92 долларов. Расписки "Магнита" дорожали на 0,17% — до 14,72 доллара.