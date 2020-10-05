МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) значительно выросли по итогам торгов понедельника, в том числе австралийский — на 2,6%, на новостях о здоровье заболевшего коронавирусом президента США Дональда Трампа, которые способствовали ослаблению политических опасений, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,32%, до 23767,78 пункта, южнокорейский KOSPI – на 1,29%, до 2358 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,59%, до 5941,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,23% до 23312,14 пункта.

Биржи Китая оставались закрытыми в понедельник в связи с продолжением всеобщих каникул в стране. По итогам торгов среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,2%, до 3218,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,05%, до 2149,54 пункта.

Трейдеры продолжают следить за новостями о здоровье президента США. Трампа госпитализировали с коронавирусом в пятницу. Он находится в военном госпитале в предместье Вашингтона. Эти новости вызвали распродажи на мировых фондовых и сырьевых рынках из-за опасений за политические перспективы в США перед президентскими выборами в ноябре. При этом врачи Трампа сказали в выходные, что его состояние продолжает улучшаться и его могут выписать уже в понедельник.

"Сообщения о том, что президента США Трампа могут выписать уже сегодня, ослабили опасения инвесторов, вызвав покупки на рынке", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Daiwa Securities.