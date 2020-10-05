МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Курс евро ускорил темпы роста по отношению к доллару в понедельник днем после того, как макростатистика из еврозоны оказалась позитивнее прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.35 мск курс евро к доллару рос до 1,1753 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1716 доллара за евро.

Курс доллара к иене в то же время поднимался до 105,66 иены со 105,33 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,22%, до 93,64 пункта.

Поддержку курсу евро в понедельник оказали, во-первых, данные исследовательской организации Markit Economics, согласно которым композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре снизился только до 50,4 пункта с августовских 51,9 пункта, хотя ожидалось его сокращение до 50,1 пункта. Кроме того, Евростат сообщил, что объем розничных продаж в еврозоне в августе поднялся на 4,4% по сравнению с июлем, хотя аналитики ждали роста только на 2,4%.

Что же касается непосредственно доллара, то сейчас валютные инвесторы находятся на распутье в ожидании новостей о судьбе нового пакета поддержки экономики США. "Конкретных заявлений мало, и мы сомневаемся, что инвесторы захотят скупать рисковые активы до тех пор, пока не появится больше ясности", — приводит агентство Рейтер мнение стратеги ING.

Министр финансов США Стивен Мнучин ведет переговоры со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси о дальнейшей поддержке экономики. Конгресс уже выделил более 3 триллионов долларов на эти цели, но переговоры о новом пакете находятся в застое с начала августа. Демократы предложили очередную версию законопроекта с ассигнованиями на 2,2 триллиона долларов, но Белый дом на это пока не согласился.