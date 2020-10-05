МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник днем перешел к снижению в парах с долларом и евро, даже несмотря на растущую уже почти на 4% стоимость нефти марки Brent, поскольку инвесторы обеспокоены санкционными рисками в отношении РФ, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.02 мск понедельника растёт на 16 копеек, до 78,36 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 92,11 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает в то же время на 3,7%, до 40,7 доллара за баррель.

РУБЛЬ НЕ НАХОДИТ ДРАЙВЕРОВ ДЛЯ РОСТА

Рубль начал торги в "зеленой зоне" на позитивном внешнем фоне и максимально укреплялся к доллару на 38 копеек и на 36 копеек к евро.

Впрочем, примерно через час после открытия торгов, курс рубля изменил динамику на нисходящую, несмотря на усилившийся рост нефтяных котировок.

В то же время валюты других "развивающихся рынков" растут к доллару. Так, к текущему моменту южноафриканский ранд прибавляет 0,95%, мексиканское песо — 0,51%, малайский ринггит – 0,23%, турецкая лира — 0,2%, индийская рупия на 0,03%.

"Несмотря на позитивный внешний фон, к середине торгов понедельника рубль ослабевает к основным мировым валютам. При этом поддержку ему оказывает существенное восстановление цен на нефть. Однако у инвесторов нет уверенности в том, что рынок энергоносителей сможет продолжить восходящую динамику, что сдерживает покупки в рубле", — оценивает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Плюс к этому, игроки обеспокоены возможностью победы кандидата демократов Джо Байдена на президентских выборах, что приведет к росту санкционных рисков и, соответственно, это закладывается инвесторами в активы в текущий момент – болезнь президента США Дональда Трампа может осложнить ему участие в предвыборной гонке и победу на выборах, добавляет он.

"По всей видимости, негатив для рубля по-прежнему исходит от событий, способных повлиять на санкционную риторику. В частности, в понедельник открывается пленарная сессия Европарламента, где будут затронуты события в Белоруссии и ситуация с отравлением Алексея Навального. Кроме того, глава МИД ФРГ заявил недавно, что РФ не удастся избежать санкций, если ОЗХО подтвердит выводы зарубежных экспертов по ситуации с Навальным", — добавляет Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

ПРОГНОЗЫ

Кравченко также не исключает, что до конца дня рубль продолжит ощущать давление, хотя и сократит потери на общем усилении аппетита к риску, так как рынки постепенно приходят в себя после новостей о заражении американского президента коронавирусом.

Кроме того, Минфин РФ заявил, что объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 октября по 6 ноября составит 126,9 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 5,8 миллиарда рублей. В период с 7 сентября по 6 октября объем продажи валюты по бюджетному правилу предполагался на уровне 54 миллиарда рублей, по 2,5 миллиарда рублей в день. Таким образом, продажи валюты должны вырасти почти в 2,5 раза.

ЦБ добавит к этой сумме остатки отложенных продаж под продажу Сбербанка, что в итоге будет означать более чем удвоение продаж, до 2 миллиардов долларов за месяц, полагают аналитики ING.

С их точки зрения, это может усилить поддержку рублю, в курс которого уже заложено увеличение внешнеполитических рисков, при этом способность немедленно обеспечить укрепление под вопросом, учитывая волатильность внешних рынков и дивиденды Сбербанка.

"Укрепление рубля к 70-75 рублям к концу года все еще вероятно, но многое зависит от платежного баланса за третий квартал. Баланс текущего счета может улучшиться, оставаясь близким к нулю, но главный риск – это дальнейшее ускорение оттока локального капитала, которое имело место во втором квартале", — добавляют они.

"Рубль не смог развить восстановление и сегодня опускается к ближайшим поддержкам. У пары "доллар-рубль" аналогичное техническое препятствие находится на пятничной вершине 78,82 рубля, у пары "евро-рубль" этот максимум соответствует отметке 92,24 рубля", — указывает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Если внешняя ситуация не улучшится, эти уровни могут быть преодолены уже в ближайшее время, полагает он.

Основное влияние на рисковые активы продолжат оказывать новости о здоровье американского президента, статистика пандемии нового коронавируса и макроэкономические данные, выходящие сегодня в 16.45 и 17.00 мск в США, заключает аналитик.