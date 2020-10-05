МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Более 610 тысяч физических лиц открыли в сентябре брокерские счета на Московской бирже, что стало абсолютным месячным рекордом, сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

"Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам сентября 2020 года достигло 6,8 миллиона человек. В сентябре брокерские счета открыли 610,6 тысячи человек, что стало максимальным месячным показателем за всю историю, с начала 2020 года – более 2,9 миллиона человек", — говорится в сообщении торговой площадки.

Активность частных инвесторов также растет, отмечает биржа. В сентябре сделки на ней совершали более 1 миллиона человек (в первом полугодии – в среднем 336 тысяч человек ежемесячно). Доля частных инвесторов в торгах акциями составила 40,8% (34% в 2019 году), в общем объеме торгов облигациями в режиме основных торгов – 14% (в 2019 году – в среднем 10%), на спот-рынке валюты – 12,5%, на срочном рынке – 43%, указывается там же.

Общий же среднедневной объем операций на рынке акций Московской биржи в сентябре составил 91 миллиарда рублей (или 1,2 миллиарда долларов), сообщает она.

"Частные инвесторы – активные участники рынка иностранных акций. В сентябре совокупный объем торгов иностранными акциями по итогам дневной и вечерней торговых сессий превысил 11,2 миллиарда рублей. Причем более 45,8% этого объема приходилось на долю физлиц", — также говорится в пресс-релизе.

Физические лица в сентябре на Московской бирже открыли 216 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИСов), а их общее количество превысило 2,9 миллиона, следует из сообщения торговой площадки.

"По итогам сентября количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило отметку 2,9 миллиона. С начала года открыто более 1,3 миллиона ИИС (за весь 2019 год – 1,05 миллиона)", — говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Московской биржи, только в сентябре было открыто 216 тысяч ИИСов.

"Оборот по счетам ИИС за девять месяцев 2020 года достиг 105,4 миллиарда рублей, в структуре оборота 84,1% составляют сделки с акциями, 9,7% – с облигациями, 5,5% – с биржевыми фондами. Основная доля ИИС – 89% – приходится на брокерские счета, 11% составляют счета доверительного управления (ИИС-ДУ)", — уточняется в сообщении.

В региональном разрезе лидеры по количеству открытых таких счетов по итогам первых трёх кварталов года: Москва (325 тысяч), Московская область (178 тысяч) и Санкт-Петербург (133 тысяч). Далее идут Свердловская область (98 тысяч), Башкирия (96 тысяч) и Краснодарский край (82 тысячи счетов).

Частные лица в РФ с 2015 года могут открыть ИИС у брокера (брокерский счет) или УК (счет доверительного управления) для инвестирования в инструменты фондового рынка, включая акции, облигации, биржевые (ETF) и паевые фонды. Сумма, зачисляемая по договору ИИСа в течение календарного года, ограничена 1 миллионом рублей.

Такие счета можно разделить на два типа — в настоящее время помимо получаемого в результате инвестиций дохода инвестору предоставляется право на один из двух видов вычетов по НДФЛ: 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода (при закрытии счета).