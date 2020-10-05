МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник заметно растут после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп вот-вот может быть выписан из больницы после госпитализации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,7%, до 27758 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,73%, до 11315,38 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,6%, до 3359,38 пункта.

Оптимизм на фондовых рынках был вызван сообщениями о состоянии здоровья Трампа. Так, врачи американского президента сказали в выходные, что его состояние продолжает улучшаться и его могут выписать уже в понедельник.

Трамп был госпитализирован с коронавирусом в пятницу. Эти новости сразу вызвали распродажи на мировых фондовых и сырьевых рынках из-за опасений за политические перспективы в США перед президентскими выборами в ноябре.

Также инвесторы ожидают очередной порции макростатистики позднее в понедельник. Аналитики предсказывают снижение индекса деловой активности в сфере услуг США до 56,3% в сентябре с 56,9% в августе. Эти данные будут опубликованы Американским Институтом управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).