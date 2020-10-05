МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по индексу Мосбиржи и снижается по индексу РТС за счет ослабления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.08 мск рос на 0,45%, до 2865,21 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,03%, до 1147,78 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 45 копеек — до 78,65 рубля, курс евро — на 94 копейки — до 91,67 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 3,885% — до 40,78 доллара за баррель.

"Индексы Мосбиржи и РТС в начале недели колебались между плюсом и минусом, испытывая давление от таких факторов как слабый рубль и геополитическая напряженность. Внешний фон в последние недели оказывает на российские активы ограниченное влияние, особенно с учетом того, что большинство зарубежных активов, по сути, двигаются в диапазонах, то предаваясь сильному падению, то активно восстанавливая позиции", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции Московской биржи растут на 3,9%, продолжая отыгрывать публикации данных по объемам торгов за сентябрь, представленные в пятницу. В понедельник биржа также представила позитивные данные по торгам частных инвесторов в сентябре.

"Акции Мосбиржи продолжили обновлять исторические максимумы после публикации данных по росту объема торгов за сентябрь на 27,8%. Мосбиржа на фоне сохранения волатильности на финансовых рынках продолжает показывать сильные результаты", — отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

Также в лидерах роста – ДВМП (7,89%), бумаги группы "ГАЗ" (префы поднимаются на 1,79%, обыкновенные акции – на 3,47%), бумаги "Татнефти" (префы поднимаются на 3,36%, обыкновенные акции – на 2,74%), акции "Роснефти" (2,01%), депозитарные расписки X5 (2%), а также акции "Норникеля" (1,57%), "М.Видео" (1,54%), префы "Ростелекома" (1,5%), акции "Аптечной сети 36 и 6" (1,46%) и акции "Лукойла" (1,15%).

"Бумаги ГМК "Норильский никель" восстанавливались после того, как в компании оценили ущерб от разлива топлива на уровне 21 миллиард рублей против оценки Росприродонадзора на уровне 148 миллиардов рублей. Инвесторы рассчитывают, что "Норникелю" в суде удастся оспорить оценку ущерба в свою пользу и как следствие улучшить дивидендную доходность", — также замечает Кожухова.

Среди аутсайдетов – акции "Аэрофлота" (-4,7%), ММК (2,12%), "Энел Россия" (-1,4%) и ОГК-2 (-1,37%).

ПРОГНОЗЫ

Александр Осин из "Фридом Финанс" полагает, что до конца дня индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2820-2890 пунктов.

"Ситуация на глобальных рынках остается нестабильной, в первую очередь из-за высоких темпов распространения коронавируса во многих крупных странах. Возращение некоторых ограничений или угроза этого создает риски более медленного восстановления экономики", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Ближайшие сопротивления у российских фондовых индикаторов находятся в области незакрытого разрыва, образовавшегося на старте предыдущей сессии, нижней границей которого являются сегодняшние вершины: 2865–2883 у индекса Мосбиржи, 1158–1171 у индекса РТС, указывает он.

"Преодолеть эти технические препятствия будет сложно без ускорения роста на мировых рынках. Если же внешний фон ухудшится, мы можем проверить на прочность ближайшие поддержки. У индекса Мосбиржи она находится на установленном в пятницу двухмесячном минимуме 2824 пункта, у индекса РТС — на пятимесячном минимуме 1134 пункта, достигнутом на предыдущей сессии", — добавляет аналитик.