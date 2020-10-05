События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 октября
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 6 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г)
|4,7%
|3:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (август)
|4,607 млрд австрал. долл
|5,154 млрд австрал. долл
|6:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (октябрь)
|0,25%
|0,25%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м)(август)
|2,8%
|2,6%
|10:30
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (сентябрь)
|48
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (сентябрь)
|54,6
|54,1
|11:35
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|15:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|168,1 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|231,7 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (август)
|-63,6 млрд долл
|-66,2 млрд долл
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (август)
|-2,45 млрд канад. долл
|-2,5 млрд канад. долл
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (август)
|6,618 млн
|6 млн
|17:40
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|18:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-0,831 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ)(м/м)(сентябрь)
|0,4%
|-0,1% (прогноз)
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ)(г/г)(сентябрь)
|3,6%
|3,7% (прогноз)
https://1prime.ru/Financial_market/20201005/832115014.html