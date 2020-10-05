МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые рынки растут на 1-1,5% в понедельник на фоне оптимистичных новостей о состоянии здоровья заразившегося коронавирусом президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.08 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,91%, до 27935,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,41%, до 11231,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,04%, до 3383,1 пункта.

Трейдеры с оптимизмом восприняли новости о здоровье Дональда Трампа, который заразился коронавирусом на прошлой неделе. Врачи американского президента сказали в выходные, что его состояние продолжает улучшаться и его могут выписать уже в понедельник.

Трамп был госпитализирован с коронавирусом в пятницу. Эти новости сразу вызвали распродажи на мировых фондовых и сырьевых рынках из-за опасений за политические перспективы в США перед президентскими выборами в ноябре.

"Что касается новостей о Трампе, они, вероятно, продолжат провоцировать волатильность…. Думаю, что на этой неделе прогресс (в разговорах о мерах поддержки экономики — ред.) или достижения соглашения по следующей программе поддержки экономики повысит аппетит к риску", — отметил главный стратег Merck Finck Privatbankiers AG Роберт Грейл (Robert Greil), чье мнение приводит агентство Блумберг.

По данным СМИ, спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что двухпартийный законопроект о мерах стимулирования экономики может быть принят в скором времени.

Инвесторы также обратили внимание на статистику по индексу деловой активности в сфере услуг США. Показатель в сентябре неожиданно вырос до 57,8% в уровня августа в 56,9%. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 56,3%.