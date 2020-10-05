МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Московская биржа определила регламент работы рынков в период государственных праздников в 2021 году, говорится в сообщении торговой площадки.

"Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться 4–6 января, 8 января, 22 февраля и 5 ноября 2021 года. 20 февраля 2021 года – рабочая суббота, торги проводятся в обычном режиме", — говорится в сообщении биржи.

В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения, сообщает биржа.

31 декабря 2020 года торги на всех рынках биржи проводиться не будут. Также в связи с праздниками торги не будут проводиться 1 и 7 января, 23 февраля, 8 марта, 3 и 10 мая, 14 июня и 4 ноября 2021 года. В остальные дни 2021 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному графику.