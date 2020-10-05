МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в конце основной торговой сессии понедельника полностью компенсировал провал прошлой пятницы, свидетельствуют данные торговой площадки.

Рублёвый индекс Мосбиржи вечером в понедельник максимально повышался до 2882,94 пункта, тем самым закрыв разрыв на графике, образовавшийся после 1 октября. К 18.17 мск индекс рос на 0,8% — до 2876 пунктов.

В начале недели поддержку российскому рынку акций оказывает растущая на 5,5% до 41,45 доллара за баррель нефть (марки Brent), а также – повышающиеся на 0,8-1,7% западные фондовые индексы.