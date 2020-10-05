МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером растет к иене и опускается к евро на фоне новостей о здоровье президента США Дональда Трампа и о переговорах по пакету стимулирования экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.18 мск курс евро к доллару рос до 1,1789 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1716 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 105,68 иены со 105,33 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,46% — до 93,41 пункта.

Внимание участников торгов направлено на переговоры о пакете стимулов для экономики США. По данным СМИ, спикер палаты представителей конгресса демократ Нэнси Пелоси заявила, что двухпартийный законопроект о мерах стимулирования экономики может быть принят в скором времени. Вместе с тем переговоры с республиканцами, контролирующими сенат, еще продолжаются. Конгресс уже выделил более 3 триллионов долларов на эти цели, но переговоры о новом пакете не могут серьезно продвинуться с начала августа.

Инвесторы также следят за состоянием здоровья Трампа, который был госпитализирован с коронавирусом в пятницу. Врачи американского президента в выходные сообщили, что его состояние продолжает улучшаться и его могут выписать уже в понедельник.

"Нет четкого общего понимания по поводу того, как доллар должен торговаться на такой степени политической неопределенности в США", — цитирует агентство Рейтер старшего валютного стратега Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley).

Кроме того, поддержку евро в понедельник оказали данные исследовательской организации Markit Economics, согласно которым композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре снизился только до 50,4 пункта с августовских 51,9 пункта при ожидавшемся снижении до 50,1 пункта. Также Евростат сообщил, что объем розничных продаж в еврозоне в августе поднялся на 4,4% по сравнению с июлем, хотя аналитики ждали роста только на 2,4%.