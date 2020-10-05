МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к росту в понедельник вечером на фоне ослабления курса американской валюты в свете сохранения неопределенности вокруг пакета мер поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.58 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,62% — или на 11,65 доллара, до 1919,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,92% — до 24,49 доллара за унцию.

Поддержку золоту оказало ослабление курса доллара на фоне неопределенности вокруг пакета мер поддержки экономики США. По данным СМИ, спикер палаты представителей конгресса демократ Нэнси Пелоси заявила, что двухпартийный законопроект о мерах стимулирования экономики может быть принят в скором времени. Ослабление курса американской валюты поддерживает стоимость золота, которое в таком случае становится дешевле для держателей иностранной валюты.

Сдерживают рост цены на золото новости о здоровье американского президента Дональда Трампа, госпитализированного в минувшую пятницу с коронавирусом. Врачи американского президента в выходные сообщили, что его состояние продолжает улучшаться и его могут выписать уже в понедельник.

"На рынок золота оказывают влияние два противоположных фактора: с одной стороны, у нас есть ощущение того, что президент США чувствует себя лучше и что его могут выписать из больницы сегодня, что способствует росту рисковых настроений; с другой стороны, мы видим, что доллар начал ослабевать", — отметил аналитик по сырьевым товарам UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), чье мнение приводит агентство Рейтер.