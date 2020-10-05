МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника продемонстрировал рост по основным биржевым индексам. При этом индекс Мосбиржи почти компенсировал провал пятницы, составивший около 1,3%.

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов понедельника вырос на 1,04% до 2881,98 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,85% до 1257,86 пункта. Ранее в течение торгов понедельника индекс Мосбиржи максимально повышался до 2882,94 пункта, тем самым закрыв разрыв на графике, образовавшийся после 1 октября.