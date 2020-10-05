МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в понедельник ростом после публикации макростатистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,69%, до 5942,94 пункта, французский CAC 40 — на 0,97%, до 4871,87 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,1%, до 12828,31 пункта.

Поддержку фондовым биржам Европы оказали статистические данные по региону. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре снизился только до 50,4 пункта с августовских 51,9 пункта при ожидаемом снижении показателя до 50,1 пункта.

Кроме того, Евростат сообщил, что объем розничных продаж в еврозоне в августе поднялся на 4,4% по сравнению с июлем, хотя аналитики ждали роста только на 2,4%.

Европейские инвесторы также с оптимизмом восприняли новости о том, что китайская Alibaba планирует купить долю в швейцарской Dufry в размере до 9,99% и организовать с ней совместное предприятие для деятельности в Китае. Акции швейцарской компании выросли в цене на 19,46%.