МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,08%, до 4,95 доллара, "Новатэка" — на 1,18%, до 137,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,98%, до 56,76 доллара, "Газпрома" — на 0,09%, до 4,28 доллара, "Газпром нефти" — на 0,65%, до 18,5 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,2%, до 24,39 доллара, "Северстали" — выросла на 0,55%, до 12,85 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,18%, до 22,16 доллара.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 0,98%, до 0,81 доллара, Сбербанка – чуть вышли вверх, на 0,05%, до 10,62 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", слегка приподнялась, на 0,19%, до 25,7 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" не изменилась, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 5,87 доллара, "Магнита" — выросла на 0,68%, до 14,8 доллара. Цена расписок "Ленты" стала выше на 0,17%, до 2,9 доллара.