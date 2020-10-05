МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рынок акций РФ вырос в начале недели и компенсировал падение пятницы по рублевому индексу, следует из данных Московской биржи.

Поддержку оказал скачок вверх рынка нефти на 6% и общий позитивный фон на мировых фондовых площадках.

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов понедельника вырос на 1,04%, до 2881,98 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,85%, до 1257,86 пункта. Ранее в течение торгов понедельника индекс Мосбиржи максимально повышался до 2882,94 пункта, тем самым закрыв разрыв на графике, образовавшийся после 1 октября.

НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ

На российском фондовом рынке в понедельник преобладали позитивные настроения. Оптимизм на торговых площадках поддерживался новостями о состоянии здоровья американского президента Дональда Трампа, о заражении коронавирусом которого стало известно на прошлой неделе.

Лечащие его врачи заявили о возможной его выписке из больницы уже в понедельник, а сам Трамп в воскресенье "встретился" со своими сторонниками-избирателями, проехав перед ними в автокортеже.

Кроме того, инвесторы позитивно оценили заявления спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о прогрессе в переговорах с министром финансов страны Стивеном Мнучиным по пакету налогово-бюджетных стимулирующих мер.

Наконец, индикатор деловой активности в секторе услуг США в сентябре, рассчитываемый ISM, также дал оптимистичные сигналы и увеличился с 56,9 до 57,8 пункта (ожидалось 56,3 пункта), заключила Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Западноевропейские фондовые индексы на таком фоне поднялись сегодня на 0,7-1,1%, американские вечером росли на 1,3-1,9%.

Рынок нефти вечером раллировал на 5,9%, до 41,6 доллара за баррель марки Brent. Поддержка пришла со стороны новых ураганов, создающих риски для добычи в Мексиканском заливе, а также сохранения напряженности в Норвегии в связи с забастовками работников отрасли.

В лидерах роста цены в РФ на этом фоне оказались акции "Татнефти" (+4,1% "префы", +3,8% "обычка"), "Мосбиржи" (+3,8%), "Роснефти" (+2,4%), "Норникеля" (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (+2%), "Лукойла" (+1,9%). Подешевели бумаги "Аэрофлота" (-5,3%) на фоне предположений первого замглавы социального комитета Совета Федерации Валерия Рязанского, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы и сокращено количество полетов.

Также подешевели бумаги ММК (-3%), "Ростелекома" (-1,1%), "Акрона" (-0,9%), "Фармсинтеза" (-0,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На мировые биржи в начале недели вернулся оптимизм, однако российские активы остаются под давлением геополитических и эпидемиологических факторов, рассуждает Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"На данный момент преждевременно рассчитывать на более чем коррекционный рост, но и в нем вполне можно поучаствовать. Ближайшим важным сопротивлением росту индекса Мосбиржи выступает уровень 2900 пунктов. До закрепления выше нельзя говорить даже о возобновлении краткосрочного восходящего тренда, не говоря о среднесрочном. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2840-2920 пунктов"", — оценила она.

Индекс Мосбиржи предпринимает очередную попытку восстановления от поддержки на уровне 2850 пунктов, однако пока данное движение укладывается в рамки нисходящей тенденции, берущей начало от августовских максимумов, оценивает положение Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Для отмены данного сценария "быкам" необходимо пробивать сопротивление, расположенное на уровне 3000 пунктов по индексу, добавил он.