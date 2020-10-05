МОСКВА, 6 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль к вечеру понедельника компенсировал падение против доллара и остался в минусе против евро.

Стремительный рост рынка нефти и укрепление евро на форексе в направлении 1,18 обусловили слабость доллара.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.27 мск повышался на 1 копейку, до 78,21 рубля, курс евро — на 46 копеек, до уровня 92,08 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГЕОПОЛИТИКИ

Российская валюта в начале недели продолжала оставаться под давлением геополитических и санкционных рисков. Продолжение армяно-азербайджанского конфликта и приближающиеся выборы американского президента остаются главными факторами охлаждения аппетита инвесторов к рублевым активам. В частности, возможная победа на них демократа Джо Байдена может привести к усилению санкционного давления на Россию.

При этом рубль и турецкая лира ощущают давление продаж со стороны неутихающего конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

Между тем, внешний фон в начале недели оказался позитивным, что и помогло рублю в конце торгов компенсировать падение против доллара.

Так, рынок нефти вечером раллировал на 5,7%, до 41,52 доллара за баррель марки Brent. Поддержка пришла со стороны новых ураганов, создающих риски для добычи в Мексиканском заливе, а также сохранения напряженности в Норвегии в связи с забастовками работников отрасли.

Евро рос на 0,5% до 1,1777 доллара. Поддержку евро в понедельник оказали данные исследовательской организации Markit Economics, согласно которым композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре снизился только до 50,4 пункта с августовских 51,9 пункта при ожидавшемся снижении до 50,1 пункта. Также Евростат сообщил, что объем розничных продаж в еврозоне в августе поднялся на 4,4% по сравнению с июлем, хотя аналитики ждали роста только на 2,4%.

В итоге, доллар мало менялся вечером, евро рос на 0,5%. Рублевая цена нефти колебалась около уровня 3,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль пока проигнорировал рост ежедневных продаж Минфином РФ валюты в период с 7 октября по 6 ноября до 5,8 миллиарда рублей в день по сравнению с 2,5 миллиарда в сентябре, отметил Шульгин из компании "Открытие брокер". На стороне рубля есть еще административная поддержка: недавно стало известно о директиве, которая призывает ряд госкомпаний сократить чистые валютные активы до уровня 1 октября 2018 года, добавил он.

"Соответственно, объяснить слабость российской валюты можно спекулятивной игрой, в рамках которой делается ставка на санкции к РФ. Фундаментально слабость рубля на фоне остального рынка объяснить крайне затруднительно. Россия, предлагая инвесторам положительную реальную доходность, становится крайне привлекательной в случае снижения геополитической премии. Рубль вполне мог бы стать бенефициаром этого в ближайшие месяцы, если риск санкций отойдет на задний план", — добавил Шульгин.

Завтра рубль может продемонстрировать коррекционное укрепление, особенно при сохранении умеренного общерыночного "risk on" и ценовых уровней нефти, рассуждает Александр Бахтин из компании "БКС мир инвестиций".

"По нашим оценкам, во вторник курс доллара сформируется в пределах 77,7-78,8 рубля", — добавил он.