ВАШИНГТОН, 5 окт /ПРАЙМ/. Биржи США выросли на новостях об улучшении здоровья президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

На 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,80% до 3408,56 пункта, технологический NASDAQ поднялся на 2,32% до 11332,49 пункта а промышленный Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 1,68% до 28148,18 пункта.

Ранее врачи сообщили, что Трамп, госпитализированный с коронавирусом в пятницу, выпишется в понедельник вечером.

Инвесторы также обратили внимание на статистику по индексу деловой активности в сфере услуг США. Показатель в сентябре неожиданно вырос до 57,8% в уровня августа в 56,9%. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 56,3%.