МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) столицы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил 18,3 миллиарда долларов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В разрезах отраслей по сравнению с семью месяцами 2019 года промышленный экспорт Москвы вырос на 35 процентов до уровня 16,4 миллиарда долларов США, а экспорт продукции агропромышленного комплекса столицы увеличился на 26 процентов и составил 1,9 миллиарда долларов США", — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Как добавила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, благодаря созданным в городе условиям и активности самих предпринимателей несырьевой экспорт Москвы показывает хорошую динамику.

"Рост в январе-июле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — более чем на треть. А в 2019-м этот же показатель по отношению к 2018 году был примерно в пять раз ниже — 6,8 процента", — уточнила заммэра.

Вице-мэр отметила, что Москва продолжает лидировать среди регионов России по несырьевому неэнергетическому экспорту. Доля столицы в структуре общероссийского ННЭ составила 22,4 процента.

В сообщении отмечается, что крупнейшими импортерами столичной несырьевой неэнергетической продукции в этом году стали Великобритания, Казахстан, США, Белоруссия и Китай. Так, объем ННЭ в Великобританию вырос на 316%, в США — на 49%, а в Китай — на 25%. Расширилось сотрудничество с другими ключевыми импортерами товаров и услуг: объем ННЭ в Швейцарию увеличился на 369%, в Гонконг — на 149%, в Японию — на 18%.

"В число лидирующих отраслей в столичном ННЭ в первые семь месяцев этого года вошли продукты питания и неметаллические материалы и изделия, вытеснив продукцию металлообрабатывающей и ювелирной промышленности, а также товары широкого потребления, которые активно поставлялись за рубеж в прошлом году. Кроме того, по-прежнему сохраняют высокие позиции по объемам экспорта транспортные средства и комплектующие, электроника и электротехника, машины и оборудование", — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.