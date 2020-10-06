МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 6 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже    
3:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (август) 4,607 млрд австрал. долл 2,643 млрд австрал. долл (факт)
6:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (октябрь) 0,25% 0,25% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м)(август) 3,3% 4,5% (факт)
10:30 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (сентябрь) 48  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (сентябрь) 54,6 54
11:35 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
15:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
15:30 USD США — Объем экспорта 168,1 млрд долл  
15:30 USD США — Объем импорта 231,7 млрд долл  
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (август) -63,6 млрд долл -66,2 млрд долл
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (август) -2,45 млрд канад. долл -2,5 млрд канад. долл
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (август) 6,618 млн 6 млн
17:40 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
18:45 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -0,831 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ)(м/м)(сентябрь) 0,4% -0,1% (прогноз)
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ)(г/г)(сентябрь) 3,6% 3,7% (прогноз)

 

 