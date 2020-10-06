МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Цена на медь не показывает определенной динамики во вторник, рынки оценивают ситуацию с состоянием здоровья президента США Дональда Трампа и обсуждением пакета стимулирования экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.12 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,01%, до 2,9642 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Минутами ранее показатель снижался.

По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца уменьшилась на 0,37% — до 6528,5 доллара, алюминия — выросла на 0,45%, до 1776 долларов, цинка — сократилась на 0,02%, до 2326,5 доллара.

Инвесторы следят за новостями из США. Так, в ночь на вторник президент Трамп покинул госпиталь, где на протяжении трёх дней лечился от коронавируса, и вернулся долечиваться в Белый дом. Рынки сохраняют внимание вокруг состояния здоровья президента перед выборами, которые запланированы на ноябрь. Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с Джо Байденом, кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Ситуация с новым пакетом стимулирования экономики США также остается в центре внимания рынков. Конгресс уже выделил более 3 триллионов долларов на эти цели, но переговоры о новом пакете не могут серьезно продвинуться с начала августа. Обсуждения по поводу размера пакета продолжаются.

Новости по США могут повлиять на курс доллара, к которому чувствительны котировки меди. Более дорогой доллар делает медь менее доступной для владеющих другой валютой инвесторов, что снижает спрос на металл и сдерживает его цену, и наоборот.