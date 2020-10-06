МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Белоруссия дополнительно приобретет акции Международной финансовой корпорации (IFC, входит в группу Всемирного банка) на сумму около 11,4 миллиона долларов, следует из постановления правительства республики, опубликованного во вторник на национальном правовом интернет-портале.

"Совет министров… постановляет: согласиться с предложением министерства финансов, согласованным с министерством иностранных дел и министерством экономики, об осуществлении Республикой Беларусь в соответствии с решением Совета управляющих Международной финансовой корпорации от 16 апреля 2020 года №272 дополнительной подписки на 11 392 акции стоимостью 1000 долларов каждая на общую сумму 11 392 000 долларов", — говорится в постановлении.

Минфину Белоруссии поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подпиской.

Белоруссия является членом ВБ и Международной финансовой корпорации с 1992 года. Согласно данным на сайте финансовой организации, на сегодняшний день IFC инвестировала около 445 миллионов долларов в 41 проект в частном секторе Белоруссии.