МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Акции "М.Видео" в начале торгов подскочили почти на 3%, обновив исторический максимум на новостях по дивидендам, следует из данных Московской биржи.
К 10.10 мск акции компании росли на 2,63%, а ранее уже поднимались на 2,8%, до 716 рублей – нового исторического максимума. При этом индекс Мосбиржи растет на 0,36%.
Ранее во вторник совет директоров "М.Видео" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 30 рублей на акцию из нераспределенной прибыли по итогам 2019 года.
Акционеры "М.Видео" на годовом собрании 22 июня решили не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года. В декабре прошлого года акционеры компании утвердили выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 6 миллиардов рублей (33,37 рубля на акцию).
По итогам 2016, 2017 и 2018 годов компания не платила дивиденды.
https://1prime.ru/Financial_market/20201006/832118196.html