МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Акции "М.Видео" в начале торгов подскочили почти на 3%, обновив исторический максимум на новостях по дивидендам, следует из данных Московской биржи.

К 10.10 мск акции компании росли на 2,63%, а ранее уже поднимались на 2,8%, до 716 рублей – нового исторического максимума. При этом индекс Мосбиржи растет на 0,36%.

Ранее во вторник совет директоров "М.Видео" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 30 рублей на акцию из нераспределенной прибыли по итогам 2019 года.

Акционеры "М.Видео" на годовом собрании 22 июня решили не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года. В декабре прошлого года акционеры компании утвердили выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 6 миллиардов рублей (33,37 рубля на акцию).

По итогам 2016, 2017 и 2018 годов компания не платила дивиденды.