МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник в рамках коррекции после роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.52 мск французский CAC 40 снижался на 0,17%, до 4864,66 пункта, британский индекс FTSE 100 терял 0,5%, достигая 5912,97 пункта. Немецкий индекс DAX опускался на 0,08%, до 12817,25 пункта.

Негативная динамика на биржах Европы отмечается во вторник в рамках коррекции после того, как в понедельник они закрылись ростом в пределах 1,1% на макростатистике из еврозоны.

В то же время негатив на рынках сдерживает статистика из Германии, согласно которой объем промышленных заказов в стране в августе вырос на 4,5% в месячном исчислении после роста на 3,3% месяцем ранее. Аналитики ждали роста показателя только на 2,6%.

Кроме того, трейдеры в понедельник отыгрывают внутренние корпоративные новости. Так, совет директоров энергокомпании Engie согласился продать французскому концерну Veolia 29,9% акций оператора коммунальных услуг Suez. Компания Engie выручит от продажи 3,4 миллиарда евро. Акции Engie растут в цене на 1,91%, Veolia — на 1,14%, Suez — подпрыгнули в цене на 4,7%.