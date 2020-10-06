МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам торгов вторника по примеру американских рынков днем ранее, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,9%, до 23980,65 пункта, южнокорейский KOSPI – на 0,34%, до 2365,9 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,35%, до 5962,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,52% до 23433,73 пункта.

Биржи Китая остаются закрытыми весь октябрь в связи с продолжением всеобщих каникул в стране. По итогам торгов среды, 30 сентября, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,2%, до 3218,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,05%, до 2149,54 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что фондовые биржи США заметно выросли накануне на новостях об улучшении здоровья президента Дональда Трампа, который находился три дня в больнице с диагнозом коронавирус, но уже вечером в понедельник выписался и вернулся долечиваться в Белый дом. "Рынок воспринял выписку президента Трампа из больницы как хорошую новость",- сказал агентству Франс Пресс брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).

Инвесторы также обратили внимание на решение центробанка Австралии, который сохранил базовую (учётную) ставку на уровне 0,25%, что совпало с прогнозами. Ставка находится на этой отметке с марта.

Дополнительную поддержку номинальным котировкам эмитентов Южной Кореи оказали данные о росте инфляции — годовой рост потребительских цен в стране в сентябре составил 1% против 0,7% месяцем ранее. При этом аналитики ждали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца.