МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Курс доллара движется разнонаправленно по отношению к евро и иене во вторник днем в ожидании новостей из США касательно переговоров о новом пакете поддержки экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.50 мск курс евро к доллару опускался до 1,178 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1781 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 105,56 иены со 105,72 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,09%, до 93,43 пункта.

Инвесторы продолжают следить за переговорами властей США о новых мерах поддержки экономики. По данным СМИ, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин в понедельник около часа говорили по телефону о выделении нового пакета помощи в связи с коронавирусом и собирались провести еще один разговор во вторник.

Конгресс уже выделил более 3 триллионов долларов на поддержку экономики, переговоры о новом пакете находятся в тупике с начала августа. Демократы предложили очередную версию законопроекта с ассигнованиями на 2,2 триллиона долларов, но Белый дом на это пока не согласился.

"Возрастающая вероятность контроля демократов над Белым домом и конгрессом, которая откроет дверь для столь необходимой экономике финансовой поддержки, будет благоприятным событием для рисковых активов и может оказать давление на доллар", — приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега MUFG Ли Хардмана (Lee Hardman).

Кроме того, в центре внимания рынков остается предвыборная гонка. Данные некоторых опросов оказывают, что за месяц до выборов президента США кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа по популярности среди избирателей на 14 процентных пунктов.