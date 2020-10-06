МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник днем на опасениях вокруг предложения сырья из-за нового урагана, приближающегося к побережью США, и забастовки в Норвегии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.33 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1%, до 41,7 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,02%, до 39,61 доллара за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывают опасения относительно возможных перебоев с предложением сырья в разных странах мира. Так, трейдеры следят за ситуацией в Норвегии, где были закрыты шесть нефтяных и газовых месторождений из-за забастовки работников нефтегазовой отрасли.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на сообщения Национального центра США по слежению за ураганами (NHC) о том, что тропический шторм "Дельта", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до урагана. Он движется к побережью штатов Луизиана и Флорида, и как пишет агентство Рейтер, компании начинают эвакуировать работников с нефтяных платформ в Мексиканском заливе.

Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, отметили, что ураган и забастовка в Норвегии — это те факторы, связанные с предложением нефти, которые в последние 24 часа способствуют подъему цен на нефть.