МОСКВА, 6 октября — ПРАЙМ. Курс рубля днем компенсировал утреннее падение против доллара и евро и пытается осторожно повышаться.

Продолжающийся рост нефтяных цен и растущие объемы продаж иностранной валюты Центробанком РФ, с одной стороны, и ухудшения эпидемиологической обстановки в России, с другой, влияют на курс, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.34 мск снижается на 11 копеек, до 78 рублей, курс евро — на 8 копеек, до уровня 91,98 рубля, следует из данных Московской биржи.

В первой половине торгов доллар и евро поднимались до 79,25 и 92,7 рубля соответственно.

РУБЛЬ ОСТАЁТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Основным фактором давления на рубль в рамках сегодняшней сессии выступает негативная динамика валют развивающихся экономик, которые демонстрируют ослабление, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Укрепление доллара к этим валютам связано с бегством инвесторов от риска из-за ускорения темпов распространения пандемии нового коронавируса в мире, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал". Однако российский рынок в последние дни негативно реагирует уже не только на глобальное ухудшение ситуации с коронавирусом, но и на резкое ухудшение локальной эпидемиологической обстановки, которое грозит экономике РФ возвращением жестких ограничительных мер, добавляет он.

При этом резкий скачок доллара выше 79 рублей в начале торгов вторника, скорее всего, произошел из-за ошибки при выставлении заявки – крупный объем на покупку был выставлен по 79,25 рубля, вместо 78,25 рубля, не исключает Зварич. "Учитывая малое количество заявок в биржевом "стакане" на старте торгов, это привело к удовлетворению всех заявок на продажу до данного уровня, итоговому удовлетворению большой заявки на покупку по 79,25 и последующему возвращению рынка ближе к уровням закрытия понедельника", — добавил он.

Пока же рубль смог скомпенсировать падение и начал осторожное восстановление – в пределах 0,15%. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 3,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Пока рост политической напряженности вблизи границ РФ уравновешивается предложением валюты со стороны экспортёров и ЦБ, считает Олег Кочетков из "МТС Банка".

Рубль пока отстоял важные уровни в 78,88 рубля за доллар и 92,76 рубля за евро, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Однако в случае ухудшения внешнего фона эти технические препятствия могут быть пробиты и рубль ускорит снижение", — добавил он.

Объемы продаж валюты пока составляют чуть более 2% от среднедневного объема торгов в паре "доллар-рубль" с расчетами завтра в сентябре и не могут оказать существенного влияния на котировки национальной валюты, добавляет Зварич.

Но хотя увеличение продаж валюты Центробанком в данных условиях пока остается в тени, однако оно может стать более заметным позднее, удержав рубль от новых минимумов, считает Кравченко.

"Так, с учетом нового объема продаж Минфином и продаж валюты от сделки по Сбербанку ЦБ в ближайшие дни будет продавать валюту на 8,7 миллиарда рублей в день, что станет максимумом с первой половины июля текущего года", — оценил он.

Пока нет видимых поводов для смены характера торгов, и стоит ориентироваться на диапазон 76-80 рублей за доллар в течение ближайших дней, оценивает Кочетков.

Совокупность внешних и внутренних факторов обещает начало четвертого квартала на российском валютном рынке в режиме высокой волатильности, добавляет Евгений Кошелев из Росбанка.

"Это не снижает нашего доверия к равновесной траектории курса в интервале 68,5-70,5 рубля за доллар в течение 2021 года, однако вынуждает нас сместить промежуточную точку в начавшемся квартале с 72 рублей до 76 рублей за доллар", — заключил он.