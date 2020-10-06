МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам вслед за улучшением настроений на внешних площадках, на фоне укрепляющейся стоимости нефти и покупок в отдельных бумагах, следует из данных торгов Московской биржи.

На утренних торгах индекс РТС оказался под давлением на фоне дешевеющего рубля. Однако замедление падения отечественной валюты и затем смена направления ее динамики на позитивную позволили не только выйти в плюс, но и расти сильнее по сравнению с индексом Мосбиржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.23 мск рос на 0,67%, до 2901,37 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,54%, до 1175,7 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 41 копейку — до 77,7 рубля, курс евро — на 33 копейки — до 91,73 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 2,64% — до 42,38 доллара за баррель.

К текущему моменту европейские площадки прибавляют 0,2-0,66%, азиатские по итогам торгов выросли на 0,34-1,54%, фьючерсы на американские индексы преимущественно растут на 0,09-0,41%, при этом индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ снижается на 0,22%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "М.Видео" в ходе торгов подскакивали на 3,4% — до 720 рублей – нового исторического максимума на рекомендациях совета директоров компании выплатить дивиденды в размере 30 рублей на акцию из нераспределенной прибыли по итогам 2019 года. К текущему моменту акции компании поднимаются на 1,69%.

Акционеры "М.Видео" на годовом собрании 22 июня решили не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года. В декабре прошлого года акционеры компании утвердили выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 6 миллиардов рублей (33,37 рубля на акцию). По итогам 2016, 2017 и 2018 годов компания не платила дивиденды.

Акции ДВМП во вторник подскакивали максимально на 15,3%, до 11,5 рубля – максимума с июня 2011 года. Бумаги компании активно растут со второй декады сентября на фоне акционерного конфликта.

Во вторник растет большинство бумаг нефтегазового сектора на фоне позитива в нефтяных котировках. Так, акции "Газпрома" поднимаются на 1,5%, "Новатэка" — на 4,11%, "Газпром нефти" — на 1,2%, "Лукойла" – 1,71%, "Роснефти" – на 0,6%, а также префы "Транснефти" — на 1,1%, обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" – на 0,24%.

Акциям "Новатэка" оказывает поддержку увеличение цен на природный газ, которые только за вчерашнюю сессию подскочили более чем на 7%, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Бумаги "Новатэка", в свою очередь, подошли к верхней границе…, расположенной у 1100 рублей… Если котировкам удастся закрепиться выше 1100 рублей, стоит ждать развития повышения к 1130 рублям. У последней отметки, в свою очередь, определится судьба среднесрочного тренда – нельзя исключать, что он сменится на восходящий", — считает она.

Растут также бумаги "Башнефти" (префы – на 0,2%, обыкновенные акции – на 0,52%) и бумаги "Татнефти" (префы – на 2,06%, обыкновенные акции – на 2,24%).

Кроме того, в лидерах роста – акции "Алросы" (3,49%), ТГК-2 (3,19%), бумаги "Мечела" (префы поднимаются на 1,28%, обыкновенные акции на 2,65%), обыкновенные акции группы "ГАЗ" (2,28%), акции "ЮТэйр" (2,09%), "Аэрофлота" (1,86%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (1,8%), обыкновенные акции Сбербанка (1,73%).

Среди аутсайдетов – акции "Акрона" (-2,16%), Polymetal (1,61%), "Обуви России" (-1,44%), "Полюса" (-1,2%) и акции ММК (0,92%).

ПРОГНОЗЫ

Следующим техническим препятствием для индекса Мосбиржи может выступить двухнедельный максимум 2948 пунктов, у индекса РТС ближайшее сопротивление находится на верхней границе в 1170 пунктов, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Если ситуация на мировых рынках будет оставаться благоприятной, скорее всего, мы по крайней мере предпримем попытку преодоления этих уровней. Основную роль в дальнейшей динамике всех рынков будет играть статистика пандемии и реакция на нее властей крупнейших стран, которая может определить скорость восстановления экономики", — полагает он.

Джон Волш из Альфа-банка ожидает, что сегодня российский рынок акций будет идти вверх, однако потенциал роста будет ограниченным.

"Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет следовать мировым аналогам после того как вчера стало известно о выписке Дональда Трампа из госпиталя и на фоне надежд на одобрение нового пакета стимулов. Тем не менее, следует помнить, что других катализаторов помимо пакета стимулов на рынках нет, тогда как возобновление карантинных мер на фоне сильного роста случаев Covid-19 вполне может произойти уже в ближайшее время", — говорит он.

"Потенциал роста российских активов будет сохраняться сдержанным накануне президентских выборов в США и в свете геополитических рисков. Рост цен на нефть должен оказать дальнейшую поддержку бумагам нефтегазового сектора, отстающим от рынка на протяжении этого года", — добавляет Волш.