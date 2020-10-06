События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 октября
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 7 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже
|1:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|10,7%
|6:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г)
|9,5%
|6:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г)
|-2,1%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м)(август)
|1,2%
|1,5%
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г)
|5,2%
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м)(сентябрь)
|1,6%
|1,5%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Производительность труда (2кв2020)
|-0,6%
|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,5%
|15:10
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|16:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|1,177 млн барр
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI)Ivey (сентябрь)
|67,8
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-1,98 млн барр
|0,4 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,785 млн барр
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, секретаря казначейства Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|20:01
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|0,7%
|21:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|21:00
|USD
|США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за сентябрь и 9м2020
|RUB
|Совкомфлот — начало торгов акциями на Московской бирже
https://1prime.ru/Financial_market/20201006/832121789.html