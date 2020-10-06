МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 7 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже    
1:00 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)    
4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) 10,7%  
6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) 9,5%  
6:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) -2,1%  
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м)(август) 1,2% 1,5%
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) 5,2%  
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м)(сентябрь) 1,6% 1,5%
11:30 GBP Великобритания — Производительность труда (2кв2020) -0,6%  
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,5%  
15:10 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге 1,177 млн барр  
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI)Ivey (сентябрь) 67,8  
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -1,98 млн барр 0,4 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,785 млн барр  
20:00 USD США — Выступление члена FOMC, секретаря казначейства Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)    
20:01 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 0,7%  
21:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
21:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
21:00 USD США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC)    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за сентябрь и 9м2020    
  RUB Совкомфлот — начало торгов акциями на Московской бирже    

 

 