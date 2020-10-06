МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые рынки преимущественно опускаются во вторник после публикации данных о значительном увеличении дефицита торгового баланса США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,2%, до 28204,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,29%, до 11299,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 3405,7 пункта.

Давление на котировки оказала макростатистика, согласно которой дефицит торгового баланса США в августе вырос на 5,9%, до 67,1 миллиарда доллара. Аналитики при этом ожидали менее сильного роста показателя — до 66,1 миллиарда.

При этом падение сдерживают новости о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа, которого уже выписали из больницы. Новость о заражении президента США коронавирусом напугала рынки в конце прошлой недели, добавив неопределенности перед президентскими выборами.

Кроме того, инвесторы продолжают наблюдать за переговорами о новом пакете стимулирования экономики США. Конгресс уже выделил более 3 триллионов долларов на эти цели, но переговоры о новом пакете не могут серьезно продвинуться с начала августа.

Трейдеры также ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в рамках встречи Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE). Участник торгов полагают, что Пауэлл может указать на возможные планы со стороны регулятора относительно поддержки экономики страны.