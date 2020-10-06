МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно опускается во вторник вечером на фоне роста ожиданий скорого принятия нового пакета мер поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.25 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,33%, или на 6,25 доллара, до 1913,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,75% — до 24,13 за доллара за унцию.

Инвесторы более склонны к риску на фоне роста надежд на принятие пакета мер поддержки экономики США. Конгресс уже выделил более 3 триллионов долларов на эти цели, но переговоры о новом пакете не могли серьезно продвинуться с начала августа. При этом накануне, по данным СМИ, спикер палаты представителей конгресса демократ Нэнси Пелоси заявила, что двухпартийный законопроект о мерах стимулирования экономики может быть принят в скором времени.

Давление на золото как на надежный актив также оказывают новости о здоровье американского президента Дональда Трампа, который уже покинул госпиталь, где на протяжении трёх дней лечился от коронавируса, и вернулся долечиваться в Белый дом.