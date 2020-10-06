Российский рынок акций вырос на фоне дорожающей нефти
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника продемонстрировал рост по основным биржевым индексам, дорожающая нефть и преобладание роста на западных фондовых площадках поддержало котировки российских акций.
Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,38% до 2892,99 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,92% до 1268,56 пункта.
Стоимость нефти растет вечером на 2,7% до 42,41 доллара за баррель сорта Brent. Западноевропейские фондовые индексы повысились на 0,1-0,6%.
https://1prime.ru/Financial_market/20201006/832122867.html