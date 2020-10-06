МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы после незначительного снижения днем закрылись во вторник ростом на статистике из Германии и Великобритании, а также корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,12%, до 5949,94 пункта, французский CAC 40 — на 0,48%, до 4895,46 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,61%, до 12906,02 пункта.

Поддержку европейским индексам во вторник оказали статистические данные из Германии. Так, объем промышленных заказов в стране в августе вырос на 4,5% в месячном исчислении после роста на 3,3% месяцем ранее. Аналитики ждали роста показателя только на 2,6%.

Кроме того, согласно данным исследовательской организации Markit Economics, индекс PMI промышленности Великобритании в сентябре вырос до 56,8 пункта с августовских 54,6 пункта, при этом ожидалось снижение показателя до 54 пунктов.

Оптимизм европейских инвесторов также был вызван корпоративными новостями. Так, совет директоров энергокомпании Engie согласился продать французскому концерну Veolia 29,9% акций оператора коммунальных услуг Suez. Компания Engie выручит от продажи 3,4 миллиарда евро. Акции Engie выросли в цене на 2,85%, Veolia — на 1,95%, Suez — подпрыгнули в цене на 4,58%.