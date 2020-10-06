МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,27%, до 5,01 доллара, "Новатэка" — на 3,64%, до 142,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 2,01%, до 57,9 доллара, "Газпрома" — на 1,66%, до 4,35 доллара, "Газпром нефти" — на 2,05%, до 18,88 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 1,6%, до 24 долларов, "Северстали" — снизилась на 1,32%, до 12,68 доллара, расписки НЛМК не изменились в цене оставшись на уровне предыдущего закрытия в 22,16 доллара.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 1,55%, до 0,82 доллара, Сбербанка – на 2,21%, до 10,85 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 0,78%, до 25,5 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 0,85%, до 5,92 доллара, "Магнита" — снизилась на 0,41%, до 14,74 доллара. Цена расписок "Ленты" стала выше на 0,69%, до 2,92 доллара.