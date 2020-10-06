МОСКВА, 6 окт /ПРАЙМ/. Mail.ru Group (MRG) оставит сотрудников на удаленной работе минимум до 2021 года, сообщил представитель MRG Сергей Лучин.

В конце сентября компания планировала оставить "удаленку" минимум до начала ноября.

"Много спрашивали, сколько мы ещё будем на удаленке. Спойлер — минимум до 2021", — написал Лучин на своей странице в Facebook.

Mail.ru Group 16 марта уведомила сотрудников о переводе на удаленную работу минимум до 31 марта, затем срок продлевался. В мае стало известно, что компания будет работать на удаленке до 1 сентября, а позднее срок продлили минимум до 1 октября.

"Заказать еду или продукты, пообщаться с друзьями и близкими, провести время за онлайн-концертом или любимой игрой. Оставаться дома и в безопасности. Все это мы с марта делаем из наших собственных квартир, фазенд и прочих усадьб. Когда все 7000 человек в один день не вышли в офисы, ничего особенного не случилось. Напротив, мы создали более сотни разных проектов для людей во время карантина", — написал Лучин.

В "Яндексе", который в середине марта рекомендовал своим сотрудникам временно работать из дома из-за коронавируса, ранее сообщали, что удаленный режим работы продлен как минимум до конца ноября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом власти приняли решение обязать работодателей в Москве с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников.