МОСКВА, 6 окт /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз до стабильного с позитивного по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) "Уралкалия" на уровне "ВВ-", говорится в релизе агентства.

"Пересмотр прогноза отражает более слабые показатели кредитоспособности (компании — ред.) и переоценку финансовой политики группы", — объясняет рейтинговое действие агентство.