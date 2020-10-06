Fitch ухудшило прогноз по рейтингу "Уралкалия" "ВВ-" до стабильного с позитивного
МОСКВА, 6 окт /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз до стабильного с позитивного по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) "Уралкалия" на уровне "ВВ-", говорится в релизе агентства.
"Пересмотр прогноза отражает более слабые показатели кредитоспособности (компании — ред.) и переоценку финансовой политики группы", — объясняет рейтинговое действие агентство.
https://1prime.ru/Financial_market/20201006/832123630.html