МОСКВА, 6 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером торговался в небольшом плюсе против доллара и евро.

Продолжающийся второй день подряд рост рынка нефти оказывает коррекционную поддержку российской валюте, несущей потери в последнее время на неблагоприятном геополитическом фоне.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.33 мск снижался на 16 копеек, до 77,94 рубля, курс евро — также на 16 копеек, до уровня 91,9 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОСТОРОЖНО КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВВЕРХ

Российская валюта вечером пыталась корректироваться вверх после череды падений последних дней. Так, с середины сентября доллар уже поднимался почти на 5 рублей (более 6,5%), реагируя на неблагоприятный геополитический фон, сложившийся в последнее время вокруг России. Массовые протестные акции оппозиции в Белоруссии после выборов президента, обострение военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, протестные акции в Киргизии после выборов в законодательное собрание республики – все это не добавляет уверенности инвесторам в российские активы.

Между тем, во вторник западноевропейские фондовые индексы поднялись на 0,1-0,6%, американские вечером росли на 0,2-0,5%.

Рынок нефти вечером прибавлял 3,4% до 42,69 доллара за баррель марки Brent. Поддержка сохраняется со стороны ураганной активности на восточном побережье США, а также от забастовок сотрудников нефтегазовых месторождений в Норвегии.

В итоге доллар и евро снижаются в пределах 0,2%. Рублевая цена нефти при этом поднялась выше уровня 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Поддержка рублю пришла со стороны роста нефтяных цен и восстановления спроса на рублевый долг, считает Александр Бахтин из компании "БКС мир инвестиций".

"Вместе с тем, отсутствие фундаментальных драйверов для роста, тревожная динамика по заболеваемости коронавирусом и напряженный геополитический фон не позволяют рублю существенно укрепить позиции. По нашим оценкам, в среду курс доллара сформируется в диапазоне 77,4-78,6 рубля", — добавил он.

Продажи российской валюты замедляются выше 78,50 рублей за доллар, заметил Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Курс доллара может проверить на прочность нижнюю границу формируемого с июня тренда в диапазоне 77-76 рублей", — оценивает он.

До конца недели ожидаются колебания курса доллара в диапазоне 77-79,3 рубля, евро будет находиться в коридоре 91-93 рублей, оценил Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс".