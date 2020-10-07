МОСКВА, 7 окт /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в среду рассмотрит заявления банка "Траст", требующего признать банкротом "Открытие Холдинг" — головную структуру финансовой группы "Открытие" и бывшего основного акционера банка "Открытие".

Заявление "Траста" поступило в суд 21 февраля — на день позже, чем заявление "Открытие Холдинга" о собственном банкротстве.

Обращение самого должника суд 2 сентября оставил без рассмотрения, так как заявитель нарушил порядок оповещения всех заинтересованных лиц о намерении подать заявление о банкротстве. По закону, не менее чем за 15 дней до подачи заявления должно быть опубликовано соответствующее сообщение на Федресурсе. Между тем, "Открытие Холдинг" разместил уведомление 19 февраля, а уже на следующий день обратился в суд.

Банк "Траст" начиная с октября 2019 года регулярно публиковал сообщения о намерении обанкротить "Открытие Холдинг", поскольку такое уведомление действует только месяц. При этом свое последнее сообщение перед обращением в суд 21 февраля "Траст" разместил 18 февраля, а предыдущее – 20 января. Опрошенные РИА Новости эксперты предположили, что и заявление "Траста" о банкротстве "Открытие Холдинга", проверка которого назначена на среду, может быть оставлено без рассмотрения.

При этом в карточке дела есть еще по одному заявлению "Траста" и "Открытие Холдинга" о банкротстве последнего. Оба поступили в суд 5 марта и уже приняты к рассмотрению в порядке очередности, но даты будут определены позже.

В сообщении "Открытие Холдинга" о намерении просить суд признать себя банкротом говорилось, что признаки банкротства появились у холдинга 19 февраля. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что общая сумма обязательств "Открытие Холдинга", указанная в его заявлении о банкротстве, — около 569 миллиардов рублей. Долг "Открытие Холдинга" перед "Трастом" на октябрь 2019 года составлял более 450 миллиардов рублей (на тот момент — около 86% совокупного долга холдинга).

До начала санации в августе 2017 года "Открытие Холдингу" принадлежало 66,4% банка "ФК Открытие". Бенефициарами "Открытие Холдинга" на тот момент являлись один из основателей банка "Открытие" Вадим Беляев, группа "ИФД Капиталъ" Леонида Федуна и Вагита Алекперова, банк ВТБ, группа ИСТ Александра Несиса, а также президент банка "Открытие" Рубен Аганбегян и Александр Мамут. По данным ФАС РФ, Беляев в марте этого года продал 12,9% акций "Открытие Холдинга" своему бывшему личному охраннику и водителю Павлу Федосееву, который с марта является гендиректором "Открытие Холдинга". Федосеев ранее подал в ФАС заявление о намерении консолидировать 61,34% акций холдинга. Сейчас ему принадлежит 17,76%.