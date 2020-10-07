КРАСНОЯРСК, 7 окт /ПРАЙМ/. Угрозы населению после прорыва технологической дамбы золотодобывающего предприятия на реке Джида в Бурятии нет, сообщил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

Ранее сообщалось, что техническая вода из отстойника золотодобывающего предприятия в Бурятии попала в реку Джида. По уточненной информации, прорыв технологической дамбы произошел в понедельник в ходе проведения работ на ручье Горхын. Дамба относится к предприятию "СП-инвест". Фишев сообщил, что инцидент произошел из-за оттайки вечной мерзлоты.

"В результате прорыва произошло попадание технологической воды из отстойника в реку Джида. На данный момент дамба восстановлена. По предварительным данным, угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения отсутствуют. В реку попала техническая вода после промывки песчано-гравийной смеси, химического загрязнения нет, есть только замутнение", — сообщил Фишев в своем Instagram.

По его словам, сейчас глава Бурятии Алексей Цыденов вылетел в Закаменский район для изучения ситуации с прорывом. Проверку проведет межведомственная комиссия в составе управления Роспотребнадзора по Бурятии, Росприроднадзора, центра лабораторного анализа, Восточно-Байкальской природоохранной прокуратуры, МЧС, министерства природных ресурсов республики. По информации Фишева, по требованию Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры и управления Росприроднадзора по Бурятии на предприятии "СП-инвест" организована проверка. Также берутся пробы воды в Джиде.