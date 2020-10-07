МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Компания "Совкомфлот" объявила о намерении провести IPO. В рамках кампании будут размещены акции по цене в 105 рублей за штуку.

Всего, сообщает компания, "Совкомфлот" привлечет в результате IPO около $550 миллионов.

Компания размещает 408 296 691 акций (с учетом возможности уменьшения не более чем на 37 117 881 акцию в связи с действиями по стабилизации). При условии, что опцион на выкуп акций не будет реализован, по результатам завершения IPO доля акций "Совкомфлота", находящихся в свободном обращении, составит 17,2%.

Российская Федерация, которая в настоящий момент является единственным акционером "Совкомфлота", сохранит долю в капитале компании в размере 82,8%.

Торги обыкновенными акциями компании на Московской бирже начнутся в среду.

Напомним, что в конце сентября компания установила диапазон цены в рамках IPO от 105 рубля до 117 рубля за акцию.

"Диапазон цены IPO установлен в размере от 105 рублей до 117 рублей за одну обыкновенную акцию", — говорилось в сообщении.

"Ожидается, что торги обыкновенными акциями СКФ на Московской бирже (листинг первого уровня) начнутся 7 октября 2020 года или в ближайшую к этому дню дату под тикером FLOT и кодом ISIN RU000A0JXNU8", — сообщала компания.

МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Розничные инвесторы приобрели акций "Совкомфлота" в рамках первичного размещения акций (IPO) примерно на 6 миллиардов рублей, сообщил председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин.

"Почти 6 миллиардов, даже, может быть, больше немного, чем 6 миллиардов рублей приобрели десятки тысяч розничных инвесторов", — сообщил он о результатах этого размещения на церемонии старта торгов акциями "Совкомфлота".

"Совкомфлот" размещал акции в рамках IPO по цене 105 рублей за бумагу, собираясь привлечь в результате около 550 миллионов долларов. Торги обыкновенными акциями компании на Московской бирже начинаются сегодня, в среду.