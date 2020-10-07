МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в среду, рынки оценивают ситуацию на медном руднике в Чили, которая может перерасти в забастовку, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.21 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,36%, до 2,9623 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца поднялась на 0,02%, до 6530 долларов, алюминия — сократилась на 0,62%, до 1765 долларов, цинка — увеличилась на 1,57%, до 2363 долларов.

Ранее агентство Рейтер сообщило, про профсоюз на медном руднике Candelaria в Чили отверг предложение канадской Lundin Mining, касающееся заработной платы, что увеличивает риск забастовки, которая может привести к перебоям поставок.

"Переговоры о заработной плате и возможность забастовки дают меди базовую поддержку", — цитирует агентство мнение главы отдела сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).

Объем торгов при этом несколько снижен, поскольку рынки Китая, крупнейшего потребителя меди в мире, остаются закрытыми с начала октября в связи с длинными выходными.