МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизится в начале дня, но курс рубля подрастет на смешанном внешнем фоне, полагают аналитики.

Несмотря на снижение стоимости нефти марки Brent, у отечественной валюты есть шанс немного укрепиться в начале торгов на фоне роста курсов валют других развивающихся рынков, считают они.

ПРОГНОЗЫ

"В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет наметившееся ухудшение настроений на нефтяном рынке и слабое закрытие рынка акций в США. Позднее указанный индекс может стабилизироваться вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", — отмечает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,7%, в районе 2875-2885 пунктов.

"Президент США сообщил о своем указании приостановить переговоры о пакете мер поддержки экономики (через несколько часов после выступления Джерома Пауэлла, который призвал к усилению таких мер), что может оказаться негативным для фондовых рынков фактором", — добавляет Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

В краткосрочной перспективе возможно повышение волатильности на рынках акций, включая российский, считает он.

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает, что на валютном рынке в целом торги в паре "доллар-рубль" пройдут в диапазоне 78,1-78,9 рубля за доллар.

"Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для национальной валюты сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, продажам в рубле будет способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет порядка 1,2%, отступив в район 42 долларов за баррель. С другой стороны, его поддержит динамика валют развивающихся стран, которые сегодня с утра предпринимают попытки роста", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

На таком фоне в начале сессии аналитик ожидает некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара "доллар-рубль" отступит ниже 78,3 рубля.

Однако в дальнейшем, на ухудшении внешней конъюнктуры, продажи в национальной валюте могут усилиться, что приведет к росту доллара, добавляет он.

ВНЕШНИЙ ФОН

Биржи США снизились более чем на 1% по основным индексам на отказе президента Дональда Трампа от переговоров о стимулировании ВВП. Ранее Трамп заявил, что переговоры отменяются до президентских выборов ноября, поскольку спикер палаты представителей Нэнси Пелоси требует 2,4 триллиона на поддержку экономики, а администрация готова дать не более 1,6 триллиона.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра тем не менее растут.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также преимущественно прибавляют: австралийский S&P/ASX 200 на 1,25%, гонконгский индекс Hang Seng Index на 0,83%, южнокорейский KOSPI — на 0,87%, и лишь японский индекс Nikkei 225 теряет незначительные 0,05%.

Стоимость нефти падает на 1,1%, до 42,2 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,06% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1739 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ повысился во вторник, отыгрывая позитивный внешний фон. Поддержку оказал продолжившийся второй день подряд рост нефтяных цен и преобладание позитивного фона на западных фондовых площадках.

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,38%, до 2892,99 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,92%, до 1168,56 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 36 копеек, до 78,47 рубля, евро — на 1 копейку, до 92,07 рубля, также следует из данных Московской биржи.