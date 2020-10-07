МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Акции Совкомфлота после начала торгов на Мосбирже усилили снижение и упали на порядка 12% к цене размещения в рамках IPO, следует из динамики торгов.

К 10.27 мск акции "Совкомфлота" снижаются на 11% — до 94,64 рубля. В ходе торгов акции компании уже падали на 12,2% — до 93,62 рубля. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,62%.

Торги обыкновенными акциями компании на Московской бирже начались в среду. "Совкомфлот" разместил акции в рамках IPO по цене 105 рублей за бумагу, собираясь привлечь в результате около 550 миллионов долларов.