МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду не демонстрируют определенной динамики изменения котировок на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по состоянию на 10.37 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,54%, до 4,99 доллара, "Новатэка" — на 0,88%, до 141,05 доллара, "Лукойла" — на 0,17%, до 57,8 доллара. Бумаги "Газпрома" опускались в цене на 0,08%, до 4,35 доллара, "Газпром нефти" — на 0,69%, до 18,75 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" в то же время росла на 0,6%, до 24,14 доллара, "Северстали" — на 1,02%, до 12,81 доллара, НЛМК — на 0,81%, до 22,34 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,12%, до 0,82 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,09%, до 10,86 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 1,27%, до 25,18 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 1,01%, до 5,98 доллара, "Ленты" — на 0,17%, до 2,92 доллара. Расписки "Магнита" повышались в стоимости на 0,44%, до 14,8 доллара.