МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Курс доллара в среду днем перешёл к снижению по отношению к евро, в то время как инвесторы и спекулянты продолжают оценивать решение президента США Дональда Трампа прервать до ноябрьских президентских выборов переговоры о новых мерах стимулирования экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.50 мск курс евро к доллару рос до 1,1759 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1734 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 106,08 иены со 105,62 иены на прошлом закрытии; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,04%, до 93,72 пункта.

Трейдеры продолжают оценивать принятое решение Трампа до выборов прекратить переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей из-за расхождений по вопросу объема господдержки. При этом сами по себе такие новости в общем придают привлекательности американской валюте как "надёжному" активу, и потому в дальнейшем возможен реванш доллара по отношению к евро, следует из оценок ряда аналитиков.

Так, глава отдела исследований MUFG Дерек Халпенни (Derek Halpenny), которого цитирует газета Wall Street Journal, отметил, что ослабление надежд на договоренности властей США о поддержке экономики должны поддержать приток средств в доллар в качестве более надежного актива. Он также отмечает, что доллар уже укрепился накануне вечером после заявления Трампа. "Мы по-прежнему видим риски снижения рынков акций и возможности для роста курса доллара", — добавил эксперт.

Позднее в среду на настроения инвесторов может повлиять публикация протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы ожидают мнения Федрезерва относительно рисков для экономики и перспектив ее восстановления в условиях пандемии коронавируса.