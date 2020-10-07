МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Московская биржа намерена в ноябре запустить торги еще 30 акциями, входящими в индекс крупнейших американских корпораций S&P 500, сообщил председатель правления торговой площадки Юрий Денисов.

Московская биржа с конца августа допустила к торгам у себя акции 19 американских эмитентов, а с 8 сентября и 20-го – Apple.

"Мы запустили еще в августе (торги – ред.) иностранными акциями… Мы имеем продукт, расчеты которого сделаны… в рублях, инвестиции все делаются в рублях. Соответственно, мы сейчас увеличиваем количество компаний, которые будут торговаться на этой секции. У нас намечен листинг в ноябре еще 30 бумаг. Мы считаем, что к концу 2021 года будет залистинговано более 200 иностранных бумаг", — заявил Денисов на финансовом форуме в рамках Недель российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей.

РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами Недель российского бизнеса-2020 в формате видеоконференций.