МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Рубль днем в среду незначительно разнонаправленно меняется к доллару и евро, отыгрывая динамику рынка форекс, на котором европейская валюта слегка прибавляет к американской.

Неоднозначная динамика мировых фондовых рынков и коррекция цен нефти вниз не дает рублю более уверенно восстанавливаться после роста волатильности последних недель.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.13 мск снижался на 3 копейки, до 78,43 рубля, курс евро повышался на 16 копеек, до уровня 92,23 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта днем незначительно меняется, отыгрывая курсовую динамику рынка форекс, на котором европейская валюта слегка укрепляется против американской.

Настроения на глобальных рынках остаются достаточно смешанными, в этих условиях рубль днем отражает динамику валютной пары евро-доллар – немного снижается к евро и торгуется в плюсе к доллару, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитала".

Западноевропейские биржевые индексы в основном снижаются днем – в пределах 0,3%, американские фондовые фьючерсы прибавляют 0,5-0,7%. Рынки оценивают сделанные во вторник вечером заявления президента США Дональда Трампа о том, что до периода после выборов он прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей из-за расхождений по вопросу объема поддержки.

Рынок нефти днем падает на 2,3%, до 41,67 доллара за баррель марки Brent. Разочарование инвесторам принесли данные Американского института нефти (API) о росте запасов нефти в США за прошлую неделю на 951 тысячу баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы вечером. Аналитики ждут роста запасов на 294 тысячи баррелей. Это может быть первый рост показателя за последние четыре недели.

В итоге доллар и евро меняются разнонаправленно в пределах 0,2%. Рублевая цена нефти при этом поднялась выше уровня 3,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Геополитика и санкционные риски пока никуда не делись, и при появлении любых новостей, способных усилить санкционную риторику, можно ожидать резких провалов российской валюты, хотя и кратковременных, оценивает ситуацию Кравченко из ИК "Велес капитала".

"В целом же рубль пока гораздо сильнее проседает на ожиданиях санкций, тогда как сами санкции, если и будут, то, скорее всего, не затронут финансовую систему РФ в целом", — добавил он.

Основные геополитические факторы, влияющие на курс рубля, связаны с Беларуссией и Карабахом и продолжат вносить (зачастую непропорционально) высокий вклад в волатильность рубля вплоть до их разрешения, считает Валентин Журба из Московского кредитного банка.

"Джокером останется возможное влияние победы демократов одновременно на выборах президента и Конгресса в США на курс российской валюты. Жесткая предвыборная риторика вполне может смениться прагматизмом. Рынки традиционно любят тестировать минимумы, раз уж они к ним подходят. Думаю, что этот раз не станет исключением. Вне зависимости от того, будет ли установлен новый минимум, я бы ожидал укрепления рубля в среднесрочном плане", — добавил он.

Политический кризис в Белоруссии, обострение в Карабахе и ситуация вокруг Алексея Навального снижают привлекательность российских активов в глазах нерезидентов, рассуждает Кирилл Соколов из Совкомбанка. Нервозность на мировых рынках из-за второй волны COVID-19 и американских выборов, а также санкционные риски приведут к ослаблению рубля в диапазон 78-82 по отношению к доллару и 90-94 к евро, не исключено и тестирования долларом и евро пиков 2016 года, оценил перспективы он.

"При резком росте доллара выше 80 рублей российские власти задействуют сначала вербальные интервенции, а затем могут нарастить валютные интервенции в защиту рубля. В первом квартале 2021 года ожидаем снижение доллара до 74-76 рублей, евро – до 87-89 рублей благодаря уходу геополитической премии из цен российских активов, сезонно крепкому текущему счету, ослаблению условий сделки ОПЕК+, вероятному прояснению ситуации с вакциной от COVID-19 в мире и улучшению отношения инвесторов к активам развивающихся рынков по мере восстановления мировой экономики", — сказал Соколов.